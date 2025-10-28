به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیراندازان ناشنوا اعزامی به المپیک ناشنوایان در هر دو بخش تپانچه و تفنگ امروز (۶ آبان) وارد محل اردوی خود در مجموعه ورزشی آزادی شدند.

طبق برنامه اعلام شده مصطفی احمدی و زهرا سمیعی مجدآبادی سرمربیان تفنگ و تپانچه، این آخرین اردوی پیش بینی شده برای تیراندازان ناشنوا است. آنها تمرینات شان را در این اردو از چهارشنبه (۷ آبان) آغاز می کنند و به صورت مستمر تا اول آذر و زمان اعزام ادامه خواهند داد.

اعضای تیم های ملی تیراندازی مردان و زنان ناشنوا که در این اردو حضور دارند، به این شرح است:

تپانچه: مبینا عاملی نژاد، مهلا سمیعی، بیژن غفاری

تفنگ: زهرا حاجیلری، مینا رستاقی، محمد مهدی اشتری

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.