به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:؛ این حملات منجر به شهادت ۹۴ شهروند و زخمی شدن بیش از ۳۴۴ نفر دیگر در سراسر این باریکه شده است.

این بیانیه می‌افزاید که رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به نقض آشکار و نظام‌مند توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد؛ اقدامی که نقض فاحش تمامی اصول و معاهدات بین‌المللی به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیرو‌های اشغالگر تاکنون ۵۲ عملیات تیراندازی مستقیم به سوی غیرنظامیان انجام داده‌اند و ۹ مورد نفوذ به داخل محله‌های مسکونی فراتر از محدوده موسوم به «خط زرد» صورت گرفته است. همچنین، اشغالگران دست به ۵۵ عملیات بمباران و هدف‌گیری هوایی و ۱۱ مورد تخریب کامل ساختمان‌های غیرنظامی زده‌اند و ۲۱ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف نوار غزه بازداشت کرده‌اند.

این دفتر در بیانیه خود تأکید کرده است: ما با شدیدترین عبارات این تجاوزات مکرر و دشمنانه را محکوم می‌کنیم و رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های انسانی و امنیتی آن می‌دانیم. تداوم این نقض‌ها تهدیدی آشکار برای نابودی توافق آتش‌بس است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز در آمار روزانه خود درباره شهداء و مجروحان ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به این منطقه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، چهار شهید شناسایی شده‌اند که شامل یک شهید تازه، ۲ شهید که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده و یک شهید که بر اثر جراحات قبلی درگذشت، شده است.

طبق این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند، زیرا تیم‌های امداد و دفاع شهری تاکنون نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.

این وزارتخانه در ادامه گزارش خود آورده است: از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی در ۷ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، شمار شهدا به ۶۸ هزار و ۵۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۴۰۲ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان آتش‌بس تاکنون ۹۴ نفر شهید و ۳۴۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند و پیکر ۴۷۴ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.