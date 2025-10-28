نمایشگاه توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسانی و امداد و نجات در حوزه‌های پدافند غیرعامل شهرستان زنجان با شعار «پدافند غیرعامل، تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» امروز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و با حضور علی کاظمی، فرماندار شهرستان زنجان و بابایی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری زنجان در محوطه شمالی فرمانداری برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، آموزش، اطلاع‌رسانی و ارائه دستاورد‌ها و توانمندی‌های دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل از جمله مردم‌محور، امنیت غذایی و زیرساخت‌ها عنوان شده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز، از ششم تا هشتم آبان‌ماه دایر است و بازدید برای عموم مردم آزاد خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۵ تا ۱۷ عصر از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند.