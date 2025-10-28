پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم از اجرای بیش از ۵۵ طرح پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان برای افزایش ایمنی و پایداری شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی اصفهانیانمقدم از اجرای بیش از ۵۵ طرح در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سال جاری خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری شهری و ضریب ایمنی شهروندان دارد.
وی افزود:برگزاری همایشها و رزمایشهای تخصصی، گامی مؤثر در افزایش توان علمی و آمادگی دستگاههای امدادی و خدماتی برای مقابله با بحرانها و تهدیدهای نوین است.
اصفهانیانمقدم با اشاره به رویکرد علمی، فرهنگی و کاربردی مدیریت شهری قم به پدافند غیرعامل، گفت: شهرداری در سال جاری بیش از ۵۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان را در این حوزهها اجرا میکند که شامل مطالعات خط یک متروی قم، خرید تجهیزات فنی و عملیاتی امدادی و آتشنشانی مانند خودرو آتشنشانی CBRNE و بیش از ۳۰ دستگاه خودرو عملیاتی برای مناطق هشتگانه شهر است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم همچنین به انتقال صنوف غیرایمن از هسته مرکزی شهر به شهرکهای تخصصی صنوف و خودرویی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در افزایش ایمنی شهری اشاره کرد و افزود: این اقدام نه تنها امنیت شهروندان را ارتقا میدهد، بلکه ساختارهای زیستمحیطی شهر را نیز بهبود میبخشد.