به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در گردهمایی سالانه اعضای شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اهمیت نقش مدرسه در تربیت نسل مؤمن و انقلابی، اظهار داشت: هیچ سنگری امن‌تر و مطمئن‌تر از مدرسه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن وجود ندارد و در این سنگر مقدس، هیچ پاسداری مؤثرتر از ائمه جمعه و روحانیت معظم نیست.

سید عیسی سهرابی تأکید کرد: فلسفه تشکیل این شورا، هم‌افزایی حداکثری میان حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش برای تحقق مأموریت بزرگ تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به گستره فعالیت‌های این نهاد در سال جاری، گفت: سال گذشته ۳۵۰ فعالیت تخصصی در قالب ۱۱۳ برنامه اجرا شد و امسال با ۱۶ برنامه جدید، تعداد کل برنامه‌ها به ۱۲۹ و مجموع فعالیت‌ها به ۴۶۳ مورد رسیده است.

سهرابی، افزود: از این تعداد، ۴۲ برنامه مستقیماً به حوزه فرهنگی و تربیتی اختصاص دارد، منشأ اصلی این برنامه‌ها سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است و اجرای کامل این سند تنها راه گذار از آموزش حافظه محور به‌نظام تربیت تمام ساحتی است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امسال سنجش‌پذیر و عملیاتی طراحی شده‌اند، گفت: هر برنامه دارای هدف مشخص، شاخص کلیدی ارزیابی و جدول زمان‌بندی دقیق است تا از حالت شعاری و توصیه‌ای خارج شود و به اقدام واقعی تبدیل گردد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان به محور اصلی برنامه‌های تربیتی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان اشاره کرد و افزود: توسعه و تقویت فرهنگ قرآن، عترت و نماز، نظام مراقبت از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد اقناع فکری و قلبی، و تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شامل ولایت‌مداری، عدالت‌خواهی، نظم‌پذیری و جهادگری از جمله این برنامه‌ها است.

سهرابی همچنین از رونمایی برنامه جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت: این برنامه با رویکرد آموزش‌های ارتقایی، غربالگری، رصد و مداخلات تشخیصی در سطوح استان، شهرستان و مدرسه طراحی و اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از کار‌های نمادین و سطحی در حوزه پرورشی، گفت: کار تربیتی، کار فکری و عمیق است و باید با برنامه‌ریزی و اندیشه دنبال شود. لازم است مدیران آموزش‌وپرورش در بازدید‌های خود از مدارس، به امور پرورشی توجه ویژه داشته باشند و ائمه جمعه را نیز در این بازدید‌ها همراه کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به ظرفیت بالای تشکل‌های دانش‌آموزی، افزود: تشکل‌های دانش‌آموزی سرمایه‌های کم‌نظیر آموزش‌وپرورش هستند و باید در سطح شهرستان‌ها به‌عنوان بازوی فرهنگی و تربیتی در تصمیم‌سازی‌ها حضور فعال داشته باشند.