تقاطع کوی راهحق در محور اصفهان–بهارستان مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسی و بهمنظور ارتقای ایمنی تردد در مسیر اصفهان–بهارستان، تقاطع همسطح کوی راهحق روبروی مرکز شمارهگذاری از امروز بهطور کامل مسدود شد
سرهنگ علی مولوی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در این محور و احتمال بروز خطر در محل تقاطع، مسیر جایگزین به شکل زیرگذر غیرهمسطح در فاصله حدود ۸۰۰ متری جلوتر در همان مسیر پیشبینی شده تا رانندگان بدون توقف در سطح مسیر، عبور ایمنتری داشته باشند.
وی از رانندگان خواست: ضمن توجه به تابلوهای راهنمایی و علائم مسیر، از توقف در محل تقاطع مسدودشده خودداری کرده و از مسیر زیرگذر تعیینشده استفاده کنند. مولوی ادامه داد: این اقدام گامی در راستای کاهش تصادفات و تأمین ایمنی تردد در محور اصلی جنوب اصفهان است.