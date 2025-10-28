به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های «از ایده تا اقدام» با محوریت توسعه کسب‌وکار‌های زنان در راستای اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان و خانواده ها، روز پنجم آبان‌ماه در سالن جلسات اداره‌کل مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد.

در این کارگاه دکتر فضل‌الله پور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان، با اشاره به اهمیت توانمندسازی زنان، دستیابی به حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان را از ضرورت‌های توسعه پایدار دانست و اظهار داشت: برای تحقق عدالت اجتماعی، باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات مؤثر، موانع موجود بر سر راه مشارکت و شکوفایی زنان در عرصه‌های مختلف برطرف شود. وی همچنین بر ایجاد فضای حمایتی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای زنان در جامعه تأکید کرد.

همچنین مشاور استاندار ومدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان، به تشریح ابعاد طرح‌های توانمندسازی زنان پرداخت و گفت: برای دستیابی به اهداف بلندمدت در زمینه ارتقای جایگاه زنان، برنامه‌ها مبتنی بر نیاز‌های واقعی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه طراحی و اجرا می‌شوند.

زینب پارسافخر افزود: سلامت اجتماعی زنان یکی از مؤلفه‌های مهم در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان است و یکی از متغیر‌های مؤثر بر آن، توانمندسازی اقتصادی آنان محسوب می‌شود. پارسافخر تأکید کرد که آموزش، آگاهی‌بخشی و تسهیل دسترسی زنان به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی، سه رکن اساسی در فرآیند توانمندسازی محسوب می‌شوند و در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مورد توجه ویژه قرار دارند.

شایان به ذکر است؛ مدرسین این کارگاه، سرکار خانم دکتر حکیم‌زاده و دکتر ویسی‌تبار بودند که با ارائه مباحث تخصصی در حوزه کسب‌وکار زنان و مدیریت ایده‌های کارآفرینی و روانشناسی به غنای محتوایی این نشست افزودند.