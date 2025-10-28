به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رزمایش ترکیبی مقابله با تهدیدات تروریستی و سایبری با رمز یا زینب کبری (سلام الله علیها) برای مقابله با دسترسی غیرمجاز به اسناد مالی شرکت گاز و همچنین مقابله با ورود افراد مسلح و تروریست به اجرا درآمد.

تمام واحد‌های شرکت گاز با همکاری پلیس ۱۱۰ و نیروی انتظامی و اورژانس این رزمایش را برگزار کردند.

در پایان؛ براساس ارزیابی‌های انجام شده در محل، نمره ۱۰۰ برای رزمایش سایبری و نمره ۹۰ برای رزمایش تروریستی اعلام شد.