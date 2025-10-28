پخش زنده
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" فردا در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران آغاز بکار می کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:فردا و با حضور برخی مسئولان،نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" گشایش می یابد،نمایشگاهی که با هدف همافزایی میان فعالان حوزه رسانه برگزار می شود.
در این رویداد مهم،برندهای معتبر داخلی و بینالمللی در حوزههای تجهیزات فیلمسازی، عکاسی، نورپردازی، صدابرداری، چاپ، تبلیغات و استودیو گردهم میآیند تا نوینترین طرح ها، ایدهها و تولیدات خود را ارائه کنند.
الهام سادات حسینی، دبیر برگزاری این رویداد گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" با هدف ایجاد همافزایی میان فعالان حوزه رسانه، تبلیغات، عکاسی، فیلمسازی و تولید محتوا، از ۷ تا ۹ آبانماه در مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی برج میلاد تهران برگزار میشود.
وی افزود: نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران بهعنوان نخستین بستر منسجم برای ارتباط مستقیم برندها، تولیدکنندگان تجهیزات، استودیوها، آموزشگاهها و متخصصان حوزه رسانه طراحی شده است.
خانم حسینی اضافه کرد:در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران، مجموعهای از برندهای معتبر داخلی و بینالمللی در حوزه تجهیزات فیلمسازی، عکاسی، نورپردازی، صدابرداری، چاپ، تبلیغات و استودیو حضور خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد، علاوه بر بخش نمایشگاهی، برنامههایی همچون نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه عکس، معرفی محصولات جدید برندها و مسابقه بهترین ولاگ نمایشگاه با جوایز ارزنده برگزار میشود.
دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مدیا اکسپو فقط یک نمایشگاه نیست؛ جریانیست برای رشد، آموزش و دیده شدن فعالان این صنعت. هدف ما این است که مدیا اکسپو به پایگاهی سالانه برای معرفی استعدادها و توسعه صنعت رسانه در کشور تبدیل شود.
وی افزود:از جمله برندها و شرکتهای حاضر در این دوره میتوان به سینما کالا، دیجیصدا، دیدگاه استور، الو تجهیزات، ایدهآل، بویا، نانلایت، ادیکم و جمعی از آموزشگاهها، استودیوها و گروههای هنری اشاره کرد.
دبیر اجرایی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران اضافه کرد: این رویداد با حمایت و همکاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کشور، انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران، شرکت ایدهآل، مجموعه سینما کالا و جمعی از فعالان صنفی و رسانهای برگزار خواهد شد.
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت تصویر، صدا و تبلیغات ایران "مدیا اکسپو ۱۴۰۴" از ۷ تا ۹ آبانماه هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ (۸ شب) در مرکز نمایشگاههای برج میلاد تهران آماده بازدید علاقمندان است.