به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا سعیدی، ­امروز در نشست خبری به بررسی عملکرد یک‌ساله­ این شرکت سرمایه گذاری پرداخت و­آماری­ درباره ترکیب نیروی انسانی، شرکت‌های تابعه، درآمد و سود مجموعه اقتصادی ­ارائه کرد. ­

مدیر عامل شستا گفت: این شرکت، یک مجموعه اقتصادی با ۹ شرکت تابعه چند رشته‌ای است که ۱۷۶ شرکت زیر مجموعه آن قرار دارند. ­

وی افزود: سال گذشته، درآمد تجمیعی شرکت‌های تحت پوشش شستا ۴۰۱ همت بوده است که منجر به سود تجمیعی ۷۶ همت شده است.

محمدرضا سعیدی افزود: این شرکت در حال حاضر ۵۰ هزار نیرو دارد که در شرکتهای تابعه در حوزه‌هایی که دغدغه مردم هستند از جمله تولید داروی نوزاد، تولید دارو‌های سرطانی، سیمان، لاستیک و حمل ونقل فعالیت می‌کنند.

سعیدی درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر عملکرد این مجموعه اقتصادی گفت: در حوزه بین الملل اولویت فعالیت ماهمواره ۱۵ کشور همسایه بوده است بنابراین میزان بازدهی و سودآوری شرکت‌های تابعه نشان می‌دهد که تحریم‌ها تاثیری بر عملکرد این شرکت ندارد. ­

وی افزود سال ۱۴۰۳ سود تلفیقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این سودآوری مبتنی بر فعالیت‌های ۹ شرکت تابعه این مجموعه بوده است که تقدیم سازمان تامین اجتماعی می‌شود.