مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: سال ۱۴۰۳ این شرکت برای سازمان تامین اجتماعی ۳۷ درصد افزایش سودآوری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا سعیدی، امروز در نشست خبری به بررسی عملکرد یکساله این شرکت سرمایه گذاری پرداخت وآماری درباره ترکیب نیروی انسانی، شرکتهای تابعه، درآمد و سود مجموعه اقتصادی ارائه کرد.
مدیر عامل شستا گفت: این شرکت، یک مجموعه اقتصادی با ۹ شرکت تابعه چند رشتهای است که ۱۷۶ شرکت زیر مجموعه آن قرار دارند.
وی افزود: سال گذشته، درآمد تجمیعی شرکتهای تحت پوشش شستا ۴۰۱ همت بوده است که منجر به سود تجمیعی ۷۶ همت شده است.
محمدرضا سعیدی افزود: این شرکت در حال حاضر ۵۰ هزار نیرو دارد که در شرکتهای تابعه در حوزههایی که دغدغه مردم هستند از جمله تولید داروی نوزاد، تولید داروهای سرطانی، سیمان، لاستیک و حمل ونقل فعالیت میکنند.
سعیدی درخصوص تاثیر تحریمها بر عملکرد این مجموعه اقتصادی گفت: در حوزه بین الملل اولویت فعالیت ماهمواره ۱۵ کشور همسایه بوده است بنابراین میزان بازدهی و سودآوری شرکتهای تابعه نشان میدهد که تحریمها تاثیری بر عملکرد این شرکت ندارد.
وی افزود سال ۱۴۰۳ سود تلفیقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد که این سودآوری مبتنی بر فعالیتهای ۹ شرکت تابعه این مجموعه بوده است که تقدیم سازمان تامین اجتماعی میشود.