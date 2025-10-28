به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری ماکو در جلسه بررسی رفع کاستی‌ها و کمبود‌های این بازارچه که با حضور ادارات خدمات رسان ترتیب یافت بر رفع هرچه سریعتر مشکلات گاز رسانی، برق رسانی، انتقال آب و اصلاح و مرمت جاده دسترسی به این بازارچه تاکید و خواستار اتمام اجرای این طرح‌ها شد.

خانم شهلا تاج فر با بیان اینکه بازارچه ساری سو ماکو می‌تواند به یکی از کانون‌های اقتصادی مهم شمال‌غرب کشور تبدیل شود گفت: ضرورت دارد این بازارچه بعد از نزدیک به ده سال تعطیلی دوباره احیا و فعالیت آن از سر گرفته شود.

وی با اشاره به جایگاه حیاتی بازارچه ساری‌سو در رونق معیشت مرزنشینان و توسعه تجارت مرزی گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی در کنار منطقه آزاد ماکو می‌تواند تحقق شکوفایی منطقه را ممکن سازد و این همگرایی، کلید بازگشت بازارچه ساری‌سو به روز‌های پررونق گذشته خواهد بود.

سرپرست فرمانداری ماکو در پایان گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین استانداری و منطقه آزاد ماکو آماده سازی و بازسازی این بازارچه به سازمان منطقه آزاد ماکو واگذار شده هر چه سریعتر آماده سازی این بازارچه باید به اتمام برسد.

وی گفت: برای شروع دوباره و فعالیت این بازارچه لیست کالا‌های تبادل شده با طرف ترک هماهنگ شده است.