سرپرست فرمانداری اشنویه بر توجه دستگاههای اجرایی به اشتغال دانش بنیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال جاری گفت:دستگاهها و نهادهای مسوول باید اهتمام ویژهای به موضوع اقتصاد دانش بنیان داشته باشند و برنامههای لازم را تدوین کنند.
وی تصریح کرد:این شهرستان با توجه به منابع و ظرفیتهای بسیار، فرصتهای فراوانی برای بهرهگیری از توان اشتغال دانش بنیان به منظور افزایش بهره وری، حل مشکلات و ایجاد اشتغال داراست و پرداخت تسهیلات در این حوزه در اولویت است.
وی از تحقق ۳۶ درصدی سند اشتغال شهرستان در سامانه رصد در سالجاری تاکنون خبر داد و گفت: از مجموع تعهد ۱۰۷۰ نفر در سالجاری تاکنون دستگاههای اجرایی با ثبت ۳۸۷ مورد، تحقق ۳۶ درصدی داشته که با رتبه سیزدهم در سطح استان، باید تلاش و اهتمام بیشتری به این مهم داشته باشند.
در این جلسه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به تحقق ۴۰ درصدی سند اشتغال استان در ۷ ماهه گذشته سالجاری از اجرای طرح کارورزی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارتهای شغلی جوانان، تسهیل ورود به بازار کار و حمایت از کارفرمایان اجرایی شده است.
دهقانی گفت: در قالب طرح "یارانه دستمزد"، نیز دولت بهصورت ماهانه ۳۰ درصد از دستمزد نیروی کارِ شغلاولی را به عنوان یارانه به کارفرمایان پرداخت میکند تا انگیزه جذب نیروی جوان و تحصیلکرده در بنگاههای اقتصادی افزایش یابد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی، همه فارغالتحصیلان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با حداکثر سن ۳۵ سال (برای آقایان با احتساب مدت خدمت سربازی) که فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی هستند، میتوانند از طریق سامانه almp.mcls.gov.ir در این طرح ثبتنام کنند.
بررسی وضعیت پرداخت اعتبارات مشاغل خانگی، بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص تحقق تعهد اشتغال شهرستان (ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال)، از عمده مطالب مورد بررسی در این جلسه بود.