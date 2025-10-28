در برخط مقدم این هفته موضوعات آلودگی هوا ، پل شهدای غزه و مشکلات صادر کنندگان خرما مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از موضوعاتی که همیشه موجبات مشکلات برای مردم استان شده است آلودگی هوا می‌باشد که یکی از علل آن حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم است در نشست هیات دولت مصوبات برای رفع این مشکل داشت که نیاز به پیگیری دارد.

طرح ساخت پل شهدای غزه در حال انجام است و علیرغم وعده‌های داده شده تاکنون به پایان نرسیده است و موجب مشکلاتی از جمله ترافیک برای شهروندان شده است.

برخی از صادر کنندگان خرما در خوزستان از برخی قوانین دست و پاگیر در خصوص صادرات این محصول انتقاد داشتند و خواستار رفع این مشکل شده‌اند.

شد گی هوا ناشی از آتش سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم به صورت غیر حضوری شد. به گفته برخی از والدین این موضوع نه تنها بر سلامت دانش آموزان بلکه بر امور آموزشی آنها اثر گذار است و باید برای حل ریشه‌ای این حریق چاره اندیشی شود.

با توجه به بازگشایی مدارس مقرر شده بود که عملیات‌های عمرانی در معابر شهری اهواز در هفته‌های نخست مهر ماه متوقف شود، اما کند کاری در زیر گذر شریعتی موجب مشکلاتی برای شهروندان و رانندگان شده است.