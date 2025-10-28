به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی با اهدای ابلاغ اعضای مجمع خیرین سلامت. فعالیت رسمی این مجمع در شهرستان پلدشت آغاز شد.

صادق حاجی حمزه لو کارشناس مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان در این مراسم گفت: خیرین سلامت در سطح استان ۷۹ طرح در حوزه سلامت را آغاز کرده و ازین تعداد طرح ۶۰ طرح به همت خیرین به بهره برداری رسیده است و برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این جلسه با بیان اینکه مجمع خیرین سلامت به عنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف فراهم کردن امکان شناسایی و سازماندهی خیرین فعال در امور سلامت و نقش مشارکت مردم در عرصه سلامت گفت: مجمع خیرین سلامت می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد