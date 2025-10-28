معاون امور اقتصادی استاندار ایلام در جلسه ساماندهی مبادلات مرزی، گفت: به منظور رونق بیشتر اقتصادی در مرز مهران، فعالیت گمرک ۲۴ ساعته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میرزاد با اشاره به ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک مهران اظهار کرد: با اجرای این طرح، مشکل صاحبان بار و کامیون داران برطرف خواهد شد.

نعمتی، فرماندار مهران هم در این نشست با قدردانی از اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد؛ ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک مهران، موجب رونق اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری در مرز مهران شود.

مدیر کل گمرکات استان نیز در این نشست، از صادرات یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن کالا از ابتدای سال جاری تا اواخر مهرماه به کشور عراق، خبر داد.

به گفته کمری، عمده این کالا‌های صادراتی؛ کاشی و سرامیک، آهن آلات، محصولات پلاستیکی و محصولات پتروشیمی بوده است.