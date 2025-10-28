در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ای و کاهش تلفات ناشی از تصادفات، پلیس راهور طرح نظارت و برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی را اجرا می‌کند.

اجرای طرح نظارت و برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بر اساس آمار‌های رسمی، بیش از ۵۰ درصد صدمات وارده به رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها ناشی از عدم استفاده از کمربند ایمنی است. همچنین ۷۲ درصد از جان‌باختگان حوادث جاده‌ای در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، سرنشینان وسایل نقلیه بوده‌اند.

در این طرح، مأموران پلیس ضمن تذکر به رانندگان، در صورت مشاهده تخلف، جریمه ۱۵۰ هزار تومانی را برای راننده خودرو اعمال خواهند کرد.

با وجود الزام قانونی، فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در کشور هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده و بسیاری از سرنشینان عقب خودرو‌ها از بستن کمربند خودداری می‌کنند؛ در حالی که خطر تهدیدکننده جان آنان در تصادفات به مراتب بیشتر است.

کارشناسان تأکید دارند که رعایت قوانین مربوط به کمربند ایمنی، گامی کوچک، اما مؤثر در جهت حفظ جان انسان‌ها و کاهش شدت تصادفات است.