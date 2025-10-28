پخش زنده
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان بر همکاری حکومت افغانستان برای حل مسائل دو جانبه از جمله حوزههای آب و مرز تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کاظم غریب آبادی امروز در سومین و آخرین روز سفرش به کابل در گفتوگو با خبرنگار ما تاکید کرد: در کنار همکاریهای مختلف با افغانستان، در برخی مسائل مثل حوزههای قضایی، انتقال محکومین، حوزههای آب و مرزهای مشترک همکاری داریم.
وی با اشاره به معاهده حقابه میان افغانستان و ایران که در سال ۱۳۵۱ منعقد شده است، گفت: در خصوص مسائل آب، بحث تالاب هامون، بحث هریرود و تأمین آب شرب مردم از جمله معضلاتی است که در حوزه آب با افغانستان داریم.
غریب آبادی با بیان اینکه همواره تفاوت دیدگاه در حوزههای اختلافی یاد شده وجود داشته است، افزود: انتظار مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران این است که شاهد همکاری کامل از سوی دولت افغانستان باشیم و سطح همکاریها نیز باید افزایش یابد.
معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند به سادگی از کنار مسائل یاد شده عبور کند، گفت: اقتصاد و حیات بخشی از مردم ما به آب وابسته است، ما نمیخواهیم آب گدایی کنیم بلکه معاهده داریم و افغانستان در زمینه تأمین حقابه تعهد دارد.
غریب آبادی افزود: قرار بر این است نشست کمیساران آب ایران و افغانستان به زودی برگزار شود و مسئله آب با دقت فنی و رویکرد همکاری گرایانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: اعتقاد ما این است که حکومت افغانستان درباره مسائل یاد شده همکاری میکند و میتوان این مسائل را فقط از طریق همکاری حل و فصل کرد.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ایران و افغانستان در چند نقطه محدود، اختلافات مرزی دارند، افزود: این اختلافات مرزی را از طریق تعیین تکلیف مرزها میتوان حل کرد و ما همچنین از سرگیری طرح نوسازی علایم مرزی را مورد تاکید قرار دادیم.
غریب آبادی با اشاره به طرح دیوار انسداد در مرزهای مشترک ایران و افغانستان نیز گفت: این موضوع را در نشست با وزیر امور سرحدات افغانستان بررسی کردیم و در خصوص مسائل مرزی به تفاهمهای خوبی نیز رسیدیم.
وی تصریح کرد: حکومت افغانستان در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و عبور تروریستها به ایران مسئولیت دارد و ما خواستار تقویت و تشدید تدابیر مرزی از سوی حکومت افغانستان شدیم.
غریب آبادی همچنین با اشاره به معاهده انتقال زندانیان و استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان گفت: ما خواستار از سرگیری انتقال زندانیان افغان به افغانستان هستیم و همچنین از حکومت افغانستان خواستهایم در خصوص استرداد مجرمین نیز با ما همکاری کند.
وی افزود: چند زندانی ایرانی که تعداد آنها محدود است در زندانهای افغانستان نگهداری میشوند و ما خواستار مشخصات آنها شدهایم تا زمینه انتقال و بازگشت آنان را به ایران فراهم کنیم.