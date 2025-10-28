پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: این سازمان با هدف اجرای سیاستهای فولاد سبز و هوشمندسازی معادن، آماده حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، سمیعینژاد، در پنل تخصصی نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش اظهار کرد:ایمیدرو با هدف اجرای سیاستهای مرتبط با فولاد سبز و هوشمندسازی معادن، آماده حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان است و از شرکتهای فعال دعوت میکند تا ایدههای نوآورانه خود را ارائه دهند.
سمیعینژاد با تأکید بر تمرکز ایمیدرو بر استفاده از فناوریهای نوین از مرحله اکتشاف تا تولید محصولات فولادی گفت:در مسیر افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، صرفهجویی در مصرف آب و مدیریت بهینه انرژی، به دنبال طراحی کارخانههای هوشمند با رویکرد حرکت به سمت فولاد سبز هستیم.
وی از آغاز استفاده آزمایشی از گاز هیدروژن در یکی از واحدهای فولادی کشور خبر داد و افزود: نتایج این طرح در حال بررسی است. همچنین راهاندازی آزمایشگاه فولاد سبز با همکاری یک دانشگاه معتبر ایرانی در دست اجراست و تجهیزات آن با سرمایهگذاری ایمیدرو تأمین میشود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: موفق به دستیابی به دانش فنی بازیافت حرارت از کورههای احیا شدهایم و بهزودی مناقصهای بینالمللی در این زمینه برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به سیاست ایمیدرو در استفاده از قراضه فولاد تصریح کرد: افزایش استفاده از قراضه با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر ذخایر معدنی کشور از برنامههای اصلی ماست و این سیاست در زنجیره فولاد اجرایی خواهد شد.
سمیعینژاد به طرح توازن فولاد اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه، ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدفگذاری شد و وظایف دستگاهها مشخص شد، اما در برخی بخشها، از جمله تأمین زیرساختها، ضعفهایی وجود داشت.
وی افزود: در موضوع آمایش سرزمین نیز برخی جانماییها به درستی انجام نشد و همین ناترازیها گاهی موجب توقف روند تولید شد. اکنون با تشکیل ستاد فولاد و همکاری انجمنها و بخش خصوصی، تصمیمسازیها در فضایی تعاملی و کارشناسی دنبال میشود.
سمیعینژاد ابراز امیدواری کرد که با فعالیت ستاد فولاد و همراهی فعالان این صنعت، مشکلات نامتوازن و ساختاری در زنجیره فولاد برطرف شود و از همه فعالان و کارشناسان خواست پیشنهادات خود را برای بهبود این مسیر ارائه دهند.