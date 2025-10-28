پخش زنده
نخستین گردهمایی علمی ـ فرهنگی «در محضر مهر» ویژه دانشجویان ممتاز کشور از امروز در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: گردهمایی دانشجویان ممتاز کشور با عنوان «در محضر مهر» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با هدف تقویت هویت علمی و فرهنگی دانشجویان و ایجاد فضای تعامل میان نخبگان جوان، در مشهد مقدس برگزار شده است.
مصطفی باقری خلیلی با بیان اینکه نخبگان جوان و دانشگاهی به مثابه آینده سازان کشور هستند، عنوان کرد: باید حمایت از آنان در اولویت قرار گیرد، در همین راستا برگزاری نخستین گردهمایی علمی ـ فرهنگی تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در مشهد و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه دارد.
باقری با اشاره به اینکه این رویداد ویژه رتبه های اول و دوم مقطع کارشناسی دانشگاه های سراسر کشور است، افزود: دانشجویان ممتاز به عنوان سرمایه های علمی آینده کشور نیازمند فرصت هایی برای گفت و گو، هم اندیشی و هم افزایی هستند. ما تلاش کرده ایم با برگزاری این گردهمایی در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، بستری معنوی و فکری برای این تعامل فراهم کنیم.
وی درباره برنامه های پیش بینی شده در این رویداد، توضیح داد: در طول برگزاری گردهمایی، نشست های علمی، فرهنگی و مهارتی متعددی با حضور استادان برجسته کشور برگزار می شود. همچنین بازدیدهای فرهنگی و مذهبی و برنامه های گفت و گو محور میان دانشجویان و نخبگان علمی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان هدف از برگزاری این برنامه را «تبیین نقش علم و فرهنگ در تقویت هویت اسلامی - ایرانی» عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که از طریق چنین برنامه هایی، روحیه همدلی، تعلق ملی و مسئولیت پذیری اجتماعی در میان نسل جوان دانشگاهی تقویت شود و دانشجویان ممتاز ضمن آشنایی با ظرفیت های فرهنگی و علمی کشور، ارتباطات مؤثری برای آینده علمی و حرفه ای خود شکل دهند.