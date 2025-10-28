آخرین وضعیت کودک معلول کلاردشتی که مورد ضرب و شتم قرار گرفت
حال کودک ۷ سالهای که در خانه توانبخشی کلاردشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از لحاظ روحی و روانی مساعد است.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
گفت: در پی آزار جسمی کودک ۷ سالهای به نام درسا در خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف فرشتگان مهر کلار شهرستان کلاردشت گروهی متشکل از معاون امور توانبخشی و رئیس اداره حراست برای بررسی وضعیت کودک و به شهرستان اعزام شدند.
رقیه رحمانی افزود: کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، جلسه فوقالعاده کمیسیون نظارت استانی بر مراکز در ستاد بهزیستی مازندران برگزار و پروانه تأسیس مؤسسه خیریه متخلف به دلیل تخلفات صورت گرفته لغو و مؤسسه نیز منحل شد.
او با بیان اینکه پروانه فعالیت این خانه توانبخشی و پروانه مسئول فنی خانه نیز لغو شد، ادامه داد: در حال حاضر کودک درسا از لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی قرار دارد و بر اساس نظر رسمی پزشکی قانونی، ادعای آزار جنسی بهطور کامل رد شده است و مورد تأیید نیست.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران گفت: سایر مقیمان خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی خفیف نیز به خانههای کوچک دیگر در سطح استان منتقل شدند
رحمانی با قدردانی از رسانهها بابت انعکاس درست خبرها و مردم بابت پیگیری موضوع، افزود: اولویت اصلی و خط قرمز سازمان بهزیستی، حفظ حقوق، کرامت و شأن انسانی گروههای هدف است و در برابر هرگونه بیتوجهی به تکریم فرزندان تحت حمایت یا آزار آنان، کوتاه نخواهیم آمد و تمام اقدامات قانونی را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.
انتشار و بازنشر ویدئوهایی از آسیب جسمی کودک هفت سالهای به نام «درسا» در فضای مجازی، موجی از نگرانیها را در جامعه ایجاد کرد.