درجه سپهبدی شهید شادمانی به خانواده وی اعطاء شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) درجه سپهبدی شهید علی شادمانی را به خانواده این شهید اعطاء کرد. سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) عصر امروز با حضور در منزل شهید سرلشکر علی شادمانی فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حکم درجه سپهبدی این شهید را به خانواده ایشان اعطاء کرد.

سپهبد علی شادمانی که درپی شهادت سرلشکر غلامعلی رشید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) منصوب شده بود، در حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به جمع همرزمان شهیدش پیوست.