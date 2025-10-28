به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مجید احمدی گفت: با توجه به آلودگی برخی از باغات سیب در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی به بیماری لکه سیاه سیب در سال‌های گذشته انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش این بیماری در سال آینده ضروری است.

وی با اشاره به آغاز فصل برگ‌ریزان درختان، از باغداران استان خواست با رعایت اصول مدیریت تلفیقی، نسبت به انجام اقداماتی نظیر جمع‌آوری و امحای صحیح میوه‌های آلوده باقی‌مانده روی درخت یا افتاده در پای درخت، استفاده از بقایای گیاهی باغی به‌ عنوان خوراک دام پس از ریزش برگ‌ها و همچنین اوره‌پاشی بر روی برگ‌های ریخته‌ شده با رعایت شرایط استاندارد اقدام نمایند.

احمدی هدف از این اقدامات را کاهش منبع آلودگی و از بین بردن کانون‌های زمستان‌گذران عامل بیماری عنوان کرد و افزود:رعایت دقیق این توصیه‌ها از سوی باغداران، نقش موثری در حفظ سلامت درختان و کاهش خسارت ناشی از بیماری لکه سیاه سیب در فصل رشد آینده خواهد داشت.