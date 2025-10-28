پخش زنده
استاندار کرمان در دیدار با رییس مجلس: افزایش اختیارات استانداران به ویژه در حوزه شورای عالی معادن را خواستار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،استاندار کرمان در نشست نمایندگان مجلس و استانداران شرق کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از مجلس انتظار میرود به افزایش اختیارات استانداران به ویژه در حوزه شورای عالی معادن کمک کند.
محمدعلی طالبی از چالشها، کمبودها و مشکلات استانهای شرقی گفت و بیان کرد: ما نیازمند ساختار رسمی و قانونی در نگاه ویژه به مسائل شرق کشور هستیم که به توسعه منطقه کمک میکند.
استاندار کرمان به حجم بالای فعالیتهای معدنی در استان اشاره داشت و افزود: برای انتقال کالا به ویژه از سواحل دریای عمان به داخل کشور به ریل و بزرگراه نیاز است که برخی تعریف شده و حمایت دولت را میخواهد و بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرده است.
طالبی به راهبرد پیشران استفاده از انرژیهای نو پرداخت و گفت: کرمان در حوزه انرژی خورشیدی کار کرده و فعالیت در این زمینه با جذب سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر است.
وی مدیریت هوشمند آب در مصرف و انتقال را از نیازهای اصلی برشمرد و درباره توسعه صنایع مزیتدار در شرق کشور گفت: استانهای شرقی کشور ظرفیتهای معدنی خوبی دارند و از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود به افزایش اختیارات استانداران به ویژه در حوزه شورای عالی معادن کمک کند.
طالبی با اشاره به پیشبینی برنامه هفتم توسعه برای توسعه ۱۳ درصدی بخش معدن تصریح کرد: با افزایش اختیارات استانداران، اطمینان میدهم که نیمی از این عدد در استان کرمان قابلیت تحقق دارد.
استاندار کرمان از اهمیت تغییر الگوی کشت و توجه به کشاورزی صادراتمحور با توجه به موقعیتهای مناطق شرق کشور گفت و افزود: نگاه امنیتی به شرق کشور باعث شده که در حوزه گردشگری براساس ظرفیتهای موجود کار صورت نگیرد و علیرغم وجود زیباترین اقلیمها و کویرها، اما سرمایهگذاری انجام نشود.
طالبی، بستههای تشویقی ویژه شرق کشور و در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات با رویکرد توسعه پایدار را مطرح کرد.