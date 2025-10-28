در نود و یکمین نشست هیئت مقررات زدایی پنج دستور مورد بررسی قرار گرفت که چهار مورد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا نظری رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌و‌کار گفت: نخستین مصوبه مربوط به لغو صدور مجوز‌های مضاعف از سوی شهرداری‌ها برای شرکت‌های پخش بود. این شرکت‌ها مجوز فعالیت خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌کنند، اما شهرداری‌ها به‌صورت غیرقانونی مجوز‌های تکراری صادر می‌کردند که با پیگیری هیأت مقررات‌زدایی این موضوع لغو شد.

نظری تصریح کرد: دومین مصوبه مربوط به کاربرگ‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی بود که با هدف یکپارچه‌سازی و نظارت مؤثرتر، تصویب شد تا تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.

به گفته وی، سومین مصوبه به بازنگری در شرایط فعالیت مؤسسات مشاوران مالیاتی اختصاص داشت که در این زمینه اصلاحاتی انجام و برخی محدودیت‌های انحصاری حذف شد.

نظری همچنین افزود: چهارمین مصوبه جلسه مربوط به کاربرگ‌های صدور مجوز صندوق‌های تضمین بود که به تصویب اعضا رسید.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار در پایان گفت: موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد تا در جلسه آینده هیأت مقررات‌زدایی مطرح شود.