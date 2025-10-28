به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری خوشاب گفت:در بازرسی‌ های سرزده از واحد‌های صنفی و نانوایی‌ ها، پنج واحد به‌ دلیل ارتکاب تخلفات شدید و آشکار نظیر عرضه کالا‌های خارج از شبکه، تداخل صنفی، فروش محصولات تاریخ‌ گذشته و پاسخگو نبودن به مراجع قضایی و نظارتی پلمب شدند.

جعفری عراقی افزود: هیچ فردی در برابر قانون مصونیت ندارد و هر گونه تخلف از جمله گران‌ فروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از شبکه و فروش محصولات تاریخ‌ گذشته با برخوردی قاطع مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: تمامی پرونده‌ های متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

جعفری عراقی گفت: تلاش می کنیم علاوه بر تأمین حقوق مصرف‌ کنندگان، بازار را به محیطی شفاف، عادلانه و ایمن تبدیل کنیم.

این بازرسی ها با حضور معاون فرماندار، رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس دامپزشکی، نماینده صمت و نمایندگان شبکه بهداشت و درمان خوشاب صورت گرفت.