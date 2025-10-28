به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در جلسه برنامه ریزی ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: شعار محوری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال با عنوان متحد و استوار، مقابل استکبار تعیین شده است و این شعار نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران در مقابله با ظلم و استکبار جهانی است و به نوعی تجلی‌بخش روحیه استقامت و پایداری مردم در برابر چالش‌های جهانی است.

حجت الاسلام مشرفی به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر مراسم روز استکبار ستیزی اشاره و تأکید کرد: باید در مراسم استانی از ظرفیت، ابتکار و خلاقیت دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده شود و این موضوع به عرصه جهاد تبیین و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت در سطح نسل نوجوان و جوان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در تمامی شهر‌ها و روستا‌های بزرگ برگزار خواهد شد افزود: مسیر راهپیمایی در بیرجند از میدان قدس آغاز می‌شود و تا تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و شهید قرنی ادامه دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: این مراسم ساعت ۹ صبح در بیرجند آغاز می‌شود.

وی با دعوت از تمامی اقشار جامعه به ویژه جوانان، بر لزوم حضور پرشور در این راهپیمایی تأکید کرد و گفت: حضور پرشور مردم در این مراسم نه تنها یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را زنده نگه می‌دارد، بلکه پیامی قاطع به دشمنان دارد که ملت ایران همواره در کنار یکدیگر ایستاده و باز هم مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.