تیم هیات وزنه برداری گیلان با کسب سه مدال طلا و سه نقره توانست مقام سومی این دوره از مسابقات را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پایان این رقابتها که در شهرکرد برگزار شد، تیم هیات وزنه برداری گیلان با کسب ۳ مدال طلا و ۳ نقره توانست مقام سومی این دوره را از آن خود کند.
۲ وزنه بردار گیلانی در این مسابقات به عنوان ۱۰ ورزشکار برتر انتخاب شدند.
در مسابقات قهرمانی جوانان کشور، انتخابی تیم ملی ۳۰ وزنه بردار از سراسر کشور حضور داشتند.