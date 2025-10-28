به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پایان این رقابت‌ها که در شهرکرد برگزار شد، تیم هیات وزنه برداری گیلان با کسب ۳ مدال طلا و ۳ نقره توانست مقام سومی این دوره را از آن خود تیم هیات وزنه برداری گیلان با کسب سه مدال طلا و سه نقره توانست مقام سومی این دوره را از آن خود کند.

۲ وزنه بردار گیلانی در این مسابقات به عنوان ۱۰ ورزشکار برتر انتخاب شدند.

در مسابقات قهرمانی جوانان کشور، انتخابی تیم ملی ۳۰ وزنه بردار از سراسر کشور حضور داشتند.