در دیدار استاندار کرمان با دبیر شورایعالی مناطق آزاد، راهکارهای فعالسازی مناطق ویژه اقتصادی استان و ایجاد دو منطقه ویژه جدید بررسی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان با «رضا مسرور» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در محل این دبیرخانه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره فعالسازی مناطق ویژه اقتصادی استان کرمان بهویژه استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به عنوان پشتیبان لجستیکی بندر شهید رجایی، بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین موضوع ایجاد دو منطقه ویژه جدید شامل «منطقه ویژه کشاورزی جیرفت» و «منطقه ویژه گردشگری کرمان» بررسی شد وبر اساس توافق صورتگرفته، قرار شد بررسیهای کارشناسی این دو طرح ادامه یابد و مراحل قانونی آنها در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری شود