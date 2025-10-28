پخش زنده
۵۵ راس اسب از استانهای مختلف کشور در هفته هفتم کورس پاییزه یزد به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیته اسب دوانی استان با بیان اینکه در هفته هفتم مسابقات اسب دوانی، ۵۵ راس اسب از استانهای کشور حضور داشتند، افزود: در کل مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.
خانی زاده افزود: در این دوره از مسابقات چابکسواران در ۶ دور و مسافتهای هزار و ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند.
وی عنوان کرد: اختتامیه کورس پاییزه بیست و هفتم آبانماه در مجموعه صفائیه یزد برگزار خواهد شد.