به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیته اسب دوانی استان با بیان اینکه در هفته هفتم مسابقات اسب دوانی، ۵۵ راس اسب از استان‌های کشور حضور داشتند، افزود: در کل مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.



خانی زاده افزود: در این دوره از مسابقات چابکسواران در ۶ دور و مسافت‌های هزار و ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: اختتامیه کورس پاییزه بیست و هفتم آبانماه در مجموعه صفائیه یزد برگزار خواهد شد.