پخش زنده
امروز: -
طرح آبرسانی مجتمع شهید شبان ارومیه با هدف تأمین آب شرب پایدار برای شهر قوشچی و ۳۳ روستا از بخشهای نازلو و انزل اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل شرکت از تداوم عملیات اجرایی طرح تأمین و توزیع آب شرب مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: این پروژه بهمنظور تأمین آب شرب پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۲۸۰۰۰ نفر شامل شهر قوشچی و ۳۳ روستا از بخشهای نازلو و انزل در حال اجراست و هماکنون در چندین جبهه کاری فعال پیگیری می شود.
نجفی با اشاره به اهمیت این طرح در ارتقای سطح خدماترسانی به روستاهای شمال ارومیه اظهار داشت: پروژه مجتمع شهید شبان با تعریف عملیات حفر و تجهیز سه حلقه چاه، احداث بیش از ۱۴۰ کیلومتر خط انتقال در اقطار مختلف، اجرای مخازن ذخیره با ظرفیت ۲۲۴۰ مترمکعب و ساخت ایستگاههای پمپاژ با ظرفیت ۱۸۶۰ مترمکعب از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.
وی افزود:در فاز نخست طرح، عملیات اجرایی شامل حفر دو حلقه چاه، احداث ۲۵ کیلومتر خط انتقال GRP و ساخت مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای قرهباغ با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۵ درصد در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی ادامه داد: با حمایت و پیگیریهای استاندار محترم و نمایندگان محترم شهر ارومیه در مجلس شورای اسلامی، قرارداد جدیدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل احجام باقیمانده فاز نخست منعقد شده و اجرای خطوط انتقال، تجهیز چاهها و احداث حوضچههای بتنی با جدیت در حال انجام است. همچنین ۸ کیلومتر لوله پلیاتیلن ۲۰۰ میلیمتری خریداری و در پروژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد:به موازات این اقدامات، با مساعدت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مراحل مناقصه و عقد قرارداد برای اجرای ایستگاههای پمپاژ میانی، احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و خطوط انتقال فرعی به طول ۱۵ کیلومتر در دست انجام است که با تخصیص بهموقع اعتبارات، فاز نخست پروژه (ده روستا و شهر قوشچی) به بهرهبرداری خواهد رسید.
نجفی تأکید کرد:برای تکمیل فاز اول این پروژه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و اجرای کامل طرح برای تأمین آب پایدار ۳۳ روستا، مستلزم تأمین اعتباری بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.