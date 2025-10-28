به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یکی از شهروندان با ثبت درخواست در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سازمان هواپیمایی کشوری خواست مصوبه توقف فروش بلیط هواپیمایی یزدایر را ارسال کنند.

این سازمان در پاسخ به این درخواست اظهار داشت: با عنایت به قطع ادامه و همکاری شرکت هواپیمایی ماهان با شرکت هواپیمایی یزد ایر در حوزه‌های فنی و عملیاتی و عدم تعیین تکلیف نحوه اجابت الزامات و مقررات مرتبط با ایمنی پروازها، شرکت مذکور مجاز به انجام فعالیت پروازی نخواهد بود.