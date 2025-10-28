هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان با برد خاتون بم و ادامه صدرنشینی این تیم و شکست دوباره پرسپولیس در انزلی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برار فوتبال بانوان امروز (سه شنبه ۶ آبان) با برگزاری پنج بازی در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در تهران آوا یک بر صفر مغلوب گل گهر سیرجان شد، سنگین ماشین ایستای البرز چهار بر یک سپاهان اصفهان را شکست داد، یاسام کردستان سه بر ۲ مغلوب فرا ایساتیس کران فارس شد و خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی ۲ بر صفر از سد پالایش گاز ایلام گذشت.

در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی تیم بانوان ملوان ۲ بر صفر با کل‌های یسنا جعفری پرسپولیس تهران را شکست داد تا ناکامی قرمز‌های پایتخت ادامه داشته باشد.

در جدول رده بندی پس از مسابقات امروز خاتون با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های گل گهر با ۱۵ و ایستا با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند.