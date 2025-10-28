پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: امروز ملت ایران با تکیه بر ایمان و دانش، با عزت و صلابت، استکبار جهانی را به زانو درآمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در مراسم، با اشاره به جایگاه تاریخی کشورمان در عرصه علم و دانش، گفت: ایرانیان همواره در عرصه علم پیشتاز بودهاند و در علوم زمان خود شگفتی آفریدهاند.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه دانشگاه، کانون علم و محل تعلیم و تعلم است، افزود: دانشجویان پس از فراغت از تحصیل باید دانش خود را در عرصه خدمت و بازدهی علمی به کار گیرند و امروز در عرصه دانشهای نوین، نیازمند رشد، پژوهش و توسعه هستیم.
وی گفت: انقلاب اسلامی ایران موجب بروز ظرفیتهای فکری ملتها شده و امروز، ملت ایران با تکیه بر ایمان، دانش و استقامت، در موضع قدرت قرار گرفته است؛ تا آنجا که استکبار جهانی در برابر این اقتدار به زانو درآمده است.
نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: در دوران تحریمهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، دانشمندان و جوانان کشور با وجود همه محدودیتها، به قلههای بالای علمی رسیدند و کشور را به سوی شکوفایی و پیشرفت سوق دادند.