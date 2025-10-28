نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: امروز ملت ایران با تکیه بر ایمان و دانش، با عزت و صلابت، استکبار جهانی را به زانو درآمده است.

مراسم استقبال از نودانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان مراسم استقبال از نودانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان مراسم استقبال از نودانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان مراسم استقبال از نودانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان مراسم استقبال از نودانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در مراسم، با اشاره به جایگاه تاریخی کشورمان در عرصه علم و دانش، گفت: ایرانیان همواره در عرصه علم پیشتاز بوده‌اند و در علوم زمان خود شگفتی آفریده‌اند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه دانشگاه، کانون علم و محل تعلیم و تعلم است، افزود: دانشجویان پس از فراغت از تحصیل باید دانش خود را در عرصه خدمت و بازدهی علمی به کار گیرند و امروز در عرصه دانش‌های نوین، نیازمند رشد، پژوهش و توسعه هستیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران موجب بروز ظرفیت‌های فکری ملت‌ها شده و امروز، ملت ایران با تکیه بر ایمان، دانش و استقامت، در موضع قدرت قرار گرفته است؛ تا آنجا که استکبار جهانی در برابر این اقتدار به زانو درآمده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: در دوران تحریم‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، دانشمندان و جوانان کشور با وجود همه محدودیت‌ها، به قله‌های بالای علمی رسیدند و کشور را به سوی شکوفایی و پیشرفت سوق دادند.