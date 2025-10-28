تیم‌های فوتبال سپاهان و سنگین ماشین البرز در هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال بانوان سپاهان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه انقلاب کرج مهمان سنگین ماشین البرز بود.

در نیمه نخست، بازی نزدیک دنبال شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ در پایان نماینده البرز با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید.

تیم فوتبال بانوان سپاهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.