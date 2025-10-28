پخش زنده
امروز: -
در راستای توانافزایی برای مدیریت حوادث غیرمترقبه، میزان آمادگی و پایداری خدمات بانکی در شهرستان مهاباد طی یک مانور تخصصی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در دومین روز از هفته پدافند غیرعامل، سنجش میزان آمادگی دستگاههای خدماترسان با تمرکز بر شبکه بانکی انجام شد؛ جایی که بانکها بهعنوان قلب تپنده نظام پولی کشور، نقشی اساسی در تداوم خدمات در شرایط بحران دارند.
کاوه فقری، رئیس بانک ملی ایران شعبه مهاباد در حاشیه این مانور گفت:هدف از اجرای این مانور، بررسی میزان آمادگی زیرساختهای فنی و انسانی برای استمرار خدمات بانکی در شرایط اضطراری و حفظ امنیت تراکنشهای مالی است.
در این برنامه، وضعیت سامانههای پایش هوشمند تراکنشها، مرکز مانیتورینگ عملیات مالی و سیستمهای پشتیبان اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
ریبوار حسینپوری، کارشناس فنی و پشتیبانی بانک ملی ایران شعبه مهاباد نیز در این باره اظهار کرد:تست پایداری سامانهها و مانیتورینگ آنلاین شبکه بانکی، یکی از مهمترین بخشهای این مانور بود که به ما کمک میکند نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و رفع کنیم.
همچنین رزگار یوسفیآذر، کارمند شبکه بانکی مهاباد و آزاد عبداللهپوری، رئیس بانک سپه شعبه مهاباد با اشاره به نقش آموزش و تمرینهای مداوم در افزایش تابآوری سیستم بانکی، بر لزوم آمادگی نیروها در شرایط بحران تأکید کردند.
در پایان این برنامه اعلام شد، برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای مدیریت بحران، کاهش آسیبپذیری و افزایش مهارتهای مقابله در شرایط خاص است.
تدابیر اتخاذشده نشان میدهد که امنیت در نظام بانکی کشور تنها یک شعار نیست، بلکه تلاشی روزانه و مداوم برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری خدمات است.