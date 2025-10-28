تیم فوتبال زنان خاتون بم با پیروزی مقابل پالایش گاز ایلام و کسب ششمین برد پیاپی، با اقتدار در صدر جدول لیگ برتر فوتبال زنان قرار گرفت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در مهم‌ترین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان ایران، خاتون بم موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پالایش گاز ایلام را شکست دهد و با ۱۸ امتیاز از شش بازی، در صدر جدول باقی بماند.

در دیداری که از ساعت 15 بین دو تیم پالایش گاز ایلام و خاتون بم آغاز شد، شاگردان مرضیه جعفری در دقیقه 13 صاحب ضربه پنالتی شدند که مونا حمودی توانست آن را به گل اول مسابقه تبدیل کند.

تیم میزبان تلاش زیادی برای رسیدن به گل مساوی انجام داد و خاتون هم آن حملات دامنه‌دار همیشگی خود را ارائه نکرد اما با این حال، قبل از سوت پایان دومین گل هم زده شد.

در دقیقه 2+90 این سارا دیدار بود که توانست نتیجه را به 0-2 تغییر دهد.

حالا خاتون بم با 18 امتیاز در صدر جدول به کارش ادامه می‌دهد و با این برد به استقبال بازی بعدی خود برابر پرسپولیس خواهد بود

تیم گل‌گهر سیرجان نیز با برتری ۱ بر صفر مقابل آوا تهران جایگاه دومی خود را تثبیت کرد و با ۱۵ امتیاز در تعقیب خاتون قرار دارد.

سپاهان نیز با نمایشی درخشان موفق شد ۴ بر ۱ سنگین ماشین‌سازی ایستا را از پیش رو بردارد و به رده چهارم جدول برسد.

در سایر دیدارها، پرسپولیس تهران مقابل ملوان بندرانزلی با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شد و فرا ایساتیس کران فارس نیز در خانه با حساب ۳ بر ۲ برابر یاسمن کردستان به پیروزی رسید.

در پایان هفته ششم، خاتون بم با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های گل‌گهر سیرجان و سنگین ماشین ایستا به ترتیب با ۱۵ و ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.