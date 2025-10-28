به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با توجه به اهمیت آموزش های درس شناخت حکومت در کتاب تعلیمات اجتماعی دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان شهید اژه ای در قالب طرحی یک ساله قرار است در سال تحصیلی پیش رو حکومت داری را در فضای مدرسه تجربه کنند .

در این طرح حکومت سمپادی ریس جمهور و رییس مجلس و رییس قوه فضایی و تمامی ارکان حکومتی از بین دانش آموزان انتخاب شده و طی یک سال قرار است امور مدرسه را با هم به عهده گرفته و همراه با هم امورات مدرسه را اداره کنند.

درحکومت اسلامی 135 نفر به صورت مستقیم مرتبط دراین فعالیت دانش آموزی شرکت می کنند .