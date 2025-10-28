افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه بناب
دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه بناب با حضور رئیس بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی و مشاور معاون علمی رئیسجمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،زندی رئیس بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه بناب گفت:فلسفه وجودی بنیاد نخبگان بر چهار اصل نخبهیابی، نخبهپروری، نخبهگزینی و نخبهگماری استوار است و ایجاد دفاتر شهرستانی با هدف شناسایی دقیق استعدادهای برتر در سراسر استانها انجام میشود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و صنعتی شهرستان بناب ایجاد این دفتر ضروری بود و میتواند حلقه اتصال موثری میان نخبگان، دانشگاه و صنعت باشد.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان تصریح کرد: شرکتها میتوانند با مجوز بنیاد نخبگان بخشی از مالیات خود را صرف توسعه فناوری و حمایت از نخبگان کنند.
وی ماموریت دفتر بناب را تسهیل ارتباط میان نخبگان، صنعت و دانشگاه و حمایت از ایدههای نوآورانه عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود این دفتر به مرکزی اثرگذار در شکوفایی استعدادهای علمی جنوب استان تبدیل شود.
محمد حسین قلعهای فرماندار بناب نیز در حاشیه این مراسم با قدردانی از توجه بنیاد ملی نخبگان به شهرستان بناب گفت: ایجاد دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان در دانشگاه بناب گام مهمی در جهت تحقق عدالت علمی و بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگان مناطق مختلف است. بناب با دارا بودن دانشگاه پویا، صنایع فعال و نیروهای جوان مستعد میتواند به یکی از قطبهای علمی و فناورانه جنوب آذربایجانشرقی تبدیل شود. این دفتر فرصت مناسبی برای همافزایی میان دانشگاه، صنعت و نخبگان فراهم میکند و قطعاً موجب ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی شهرستان خواهد شد.