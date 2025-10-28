

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهید محمد نوذرزی مرندیز در اول فروردین ۱۳۴۷ در روستای مرندیز متولد و در ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ از طریق سپاه به جبهه اعزام شد.

شهید نوذری در ۲۲ مرداد ۱۳۶۶ در منطقه بانه بر اثر موج گرفتگی از ناحیه سر و کمر و دست و پا و در سوم آذر ۱۳۶۶ در منطقه ماووت بر اثر اصابت ترکش به فک و صورت به درجه جانبازی نائل آمد.

وی امروز ششم آبان ۱۴۰۴ بر اثر ایست تنفسی و قلبی ناشی از عوارض جانبازی به خیل یاران شهیدش پیوست.

پیکر شهید محمد نوذری پس از تشییع در مزار شهدای روستای مرندیز آرام گرفت.