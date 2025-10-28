پخش زنده
در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر هندبال کشور، تیم هندبال پسران استان اصفهان به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرمربی تیم هندبال استعدادهای برتر استان اصفهان در آیین استقبال از قهرمانان کشور گفت: هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هندبال پسران کشور با شرکت ۳۲ تیم و ۴۹۰ بازیکن از سراسر کشور در کرمانشاه برگزار شد.
مهرداد داوری افزود: این مسابقات با برگزاری ۸۴ بازی بین تیمهای شرکت کننده از ۲۸ مهر تا ۴ آبان، همزمان در دو سالن برگزار شد که در پایان تیم اصفهان با نتیجه ۲۶ بر ۲۳ مازندران را شکست دهد و عنوان قهرمانی را بدست آورد.
وی گفت: در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر هندبال کشور، متین اعظمی، سید احسان حسینی و فاضل ملکی از تیم اصفهان به عنوان بهترین بازیکن را کسب کردند.
تیمهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خرسان رضوی، قزوین، خراسان جنوبی و خوزستان نیز در جایگاه سوم تا هشتم این رقابتها قرار گرفتند.