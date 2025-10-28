به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتبی حجتی‌مقدم گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با سوداگران انرژی و به‌منظور حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، این دستگاه‌ها با همکاری تیم‌های تخصصی و بازرسی کشف و توقیف شدند.

وی افزود: مصرف برق این تعداد ماینر معادل مصرف بیش از ۳۰۰ خانوار در استان است و فعالیت غیرمجاز آنها باعث فشار بر شبکه توزیع و افزایش تلفات انرژی می‌شود. با شناسایی این مراکز، بخشی از بار غیرمجاز شبکه حذف و پایداری آن تقویت شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین استان یزد تأکید کرد: فعالیت در زمینه استخراج رمزارز بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

حجتی مقدم از مشارکت مردم شریف استان یزد در گزارش موارد مشکوک قدردانی کرد و اظهار داشت: هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند هرگونه اطلاعات در خصوص استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند. گزارش‌دهندگان در صورت شناسایی موارد تخلف، از پاداش نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برخوردار خواهند شد.