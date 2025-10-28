به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست کشورمان با مولوی مطیع‌الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های ایران ضمن انتقال پیام رئیس محیط زیست کشورمان به همتای افغان، در خصوص همکاری در زمینه‌های مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، تبادل تجارب و آموزش کادر‌های فنی کشور افغانستان، تالاب‌های هامون مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان، پدیده گرد و غبار ناشی از خشک شدن تالاب ها، حقابه تالاب‌ها از رودخانه‌های هیرمند و فراه، همکاری در پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی مشترک و بین المللی برای احیاء تالاب‌ها با طرف افغان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نیز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: آقای لاهیجان‌زاده از همکاری کامل در زمینه کاهش تغییرات اقلیمی، همکاری‌های دو جانبه، تبادل تجارب و آموزش کادر‌های حرفه‌ای افغانستان اطمینان داد.

مولوی مطیع‌الحق خالص، نیز در این دیدار تصریح کرد: افغانستان از تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده است، خشکسالی‌ها افزایش یافته و مردم ما به علت کمبود آب آواره شده‌اند و این یک بحران بزرگ است که مدیریت آن نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی دارد.