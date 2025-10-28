نمایشگاه تولیدات، سوغات و صنایع دستی استان‌های مختلف کشور در بیجار برپا شده است.

برپایی نمایشگاه تولیدات، سوغات و صنایع دستی در بیجار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از مشاغل خانگی با هدف ایجاد فرصت فروش و عرصه مستقیم کالا‌های تولیدی کارآفرینان و کارگاه‌های خرد و خانگی در سالن امام علی (ع) بیجار برپا شده است.

زانیار لاهوتی مدیر نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف درآمدزایی، ایجاد بازار فروش و اشتغالزایی ویژه بانوان کارآفرین بسیجی برپا شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه علاوه بر دستاورد‌ها و تولیدات بومی، تولیداتی از ۱۴ استان کشور شامل غذا‌های سنتی و محلی، صنایع‌دستی و پوشاک محلی و لوازم خانگی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از ابتدای آبان شروع به فعالیت کرده و تا دهم این ماه ادامه دارد.