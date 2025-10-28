\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u06f5\u06f7\u06f0\u00a0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0634\u062a \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n