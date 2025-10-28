به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت آذریار گفت: این کارگاه‌ها در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره حفاظت محیط زیست و اداره آموزش و پرورش چالدران برگزار می‌شود و هدف آن ارتقای سطح سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه و افزایش آگاهی آنان نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست است.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست در این کارگاه‌ها با بهره‌گیری از روش‌های تعاملی و محتوای آموزشی متنوع، مفاهیم پایه‌ای در زمینه حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پسماند و اهمیت حفظ تنوع زیستی را برای دانش‌آموزان تشریح می‌کنند.

آذریار ادامه داد: در پایان هر کارگاه، به دانش‌آموزان فعال و علاقه‌مند جوایزی از سوی اداره حفاظت محیط زیست چالدران اهدا می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران تصریح کرد: آموزش‌های زیست‌محیطی در مدارس، سرمایه‌گذاری مؤثری برای تربیت نسلی آگاه، مسئول و حافظ محیط زیست است و استمرار این برنامه‌ها می‌تواند در گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت در سطح جامعه نقش مهمی ایفا کند.