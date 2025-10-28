پخش زنده
مدیر مسابقات هوش مصنوعی المپیک فناوری اعلام کرد: با توجه به استقبال چندبرابری شرکتکنندگان در سال ۲۰۲۵، زمان برگزاری این رقابتها از یک روز به دو روز افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کردبچه مدیر مسابقات هوش مصنوعی المپیک فناوری با اشاره به ثبتنام سهبرابری نسبت به سال گذشته گفت: با توجه به رشد علاقهمندان به حوزههای هوش مصنوعی، برگزاری مسابقات که پیشتر یکروزه بود، امسال به دو روز افزایش پیدا کرد.
وی درباره روند برگزاری روز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ توضیح داد که امروز رقابتهای مسیر پردازش متن و پردازش تصویر در حال برگزاری است و شرکتکنندگان از امکاناتی مانند API Key، تعامل با مدلهای زبانی بزرگ (LLM)، استفاده از GPU و زیرساختهای گسترده بهره میبرند. همچنین داوری آنلاین و بصریسازی دقیق رقابت از نوآوریهای این دوره محسوب میشود.
مدیر مسابقات هوش مصنوعی المپیک فناوری افزود: در بخش پردازش تصویر، آموزش مقدماتی از مردادماه ارائه و مرحله مقدماتی در ۱۱ مهر برگزار شد. امروز ۳۵ تیم در مسابقه حضوری شرکت دارند و داوری نهایی عصر امروز انجام میشود. داوری بر عهده سه استاد برجسته دانشگاهی است که ارائههای تیمها را ارزیابی میکنند.
وی بیان کرد: مسیر پردازش متن نیز آموزشهای خود را از مردادماه آغاز کرده و مرحله مقدماتی همزمان با پردازش تصویر برگزار شد. وبینار تکمیلی در ۱۹ مهر برگزار شد و از ۷۹۴ نفر ثبتنامکننده، ۴۰ تیم به مرحله حضوری راه یافتهاند. داوری در این بخش به صورت رقابت آنلاین میان ایجنتهای طراحیشده توسط تیمها انجام شده و ۸ تیم برتر مشخص خواهند شد.
مدیر پروژه مسابقات هوش مصنوعی اعلام کرد: امروز ۱۶۲ نفر در سالن مسابقات حضور دارند و میانگین سنی شرکتکنندگان بین ۲۱ تا ۲۴ سال است.
کردبچه تأکید کرد: رقابتها تا عصر ادامه دارد و پس از آن فرآیند داوری نهایی برای اعلام نتایج آغاز خواهد شد.