مدیرکل اخبار استان‌ها از رویداد ایران جان به عنوان بستر مناسبی برای طرح مسائل مهم این استان و شناسایی ظرفیت‌های استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علیرضا بای در ستاد ایران جان خراسان جنوبی گفت: برنامه «ایران‌جان» بستر مناسبی برای طرح مسائل مهم و چالش‌های استان است.

مدیرکل اخبار استان‌ها افزود: در این رویداد شاهد ظهور و بروز بیشتر این مسائل خواهیم بود و مسئولان کشور باید برای حل مشکلات موجود در استان‌ها چاره‌اندیشی کنند و برنامه‌هایی موثر برای رفع چالش‌ها ارائه دهند.

به گفته وی از دیگر اهداف رویداد ملی «ایران‌جان» این است که خرده‌فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های هر استان در بطن تلویزیون نمایان شود، تا مسئولان کشوری نسبت به آنها سرمایه‌گذاری کنند.

بای افزود: رسانه باید پیشران حرکت در تمام حوزه‌های کشوری باشد و در شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات هر استان نقش موثری ایفا کند.

قائم مقام شبکه خبر نیز گفت: «ایران‌جان» باید به عنوان برند استان در ذهن مردم ثبت شود و اگر گزارش‌ها با زبان محلی روی آنتن برود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

نصیری افزود: معاونت سیاسی و رسانه‌ای استان با هدف شناسایی و احصای ظرفیت‌های استانی، در راستای سند تحول و عدالت‌گستری، در تلاش است تا تحرک و حرکت جدی‌تری در بین مسئولان استان ایجاد کند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز گفت: خراسان جنوبی استانی پر از ظرفیت‌های مختلف از جمله اقتصادی، گردشگری، معادن و فضای سیاسی خاص است که باید این ظرفیت‌ها به‌طور گسترده معرفی و شناسانده شوند.

آینه دار افزود: برای هفته «ایران‌جان» که از ۱۷ تا ۲۳ آبان به خراسان جنوبی می‌رسد، ۶۳۸ برنامه تولیدی، ۱۲۶ اثر رادیویی، ۱۶۵ تولید در فضای مجازی و ۱۸۰ گزارش و میان‌برنامه خبری در سطح استان آماده شده و علاوه بر این، برنامه‌های زنده و رویداد‌های مختلفی در این هفته پیش‌بینی شده است.

مدیر خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز گفت: این رویداد بیش از یک ماه در خراسان جنوبی آغاز شده است و همکاران ما در این پروژه با دقت تمام ظرفیت‌ها، مطالبات و چالش‌ها را شناسایی کرده‌اند. حسینی افزود: تاکنون بیش از ۷۰ گزارش تدوین و آماده پخش شده و بیش از ۳۰ گزارش دیگر نیز در دست تدوین است.

وی ابراز امیدواری کرد: این برنامه فرصتی باشد تا ظرفیت‌های خراسان جنوبی بیش از پیش نمایان شود و همبستگی اجتماعی در استان افزایش یابد.

مدیر خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: تلاش ما در این برنامه بر این است که موضوع عدالت‌گستری به‌طور خاص در این رویداد انجام شود و در گزارش‌ها از همه شهرستان‌ها دیده شود و هدف ما این است که همه مناطق استان از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند و عدالت اجتماعی در عمل تحقق پیدا کند.