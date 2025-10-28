به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، کارشناس ارشد مدیریت شهری با اشاره به اینکه توسعه واقعی شهر نظرآباد با زیسته شدن آن محقق می‌شود گفت: نشاط اجتماعی، اشتغال محلی و خدمات خانواده محور سه پایه توسعه شهرستان نظرآباد است.

محسن برجی در جریان گفت‌و گوی تلفنی در خصوص شهر نظرآباد با مجری برنامه نگاه مردم گفت: برای شکل گیری یک جامعه پویا نیازمند مشارکت مردم در بُعد اقتصادی و فرهنگی هستیم.

کارشناس ارشد مدیریت شهری با اشاره به اهمیت نگاه علمی و مدیریتی نسبت به شهرستان نظرآباد افزود: مسیر توسعه شهری نظرآباد در سه محور می‌توان تعریف کرد؛ محور اول خدمات هوشمند پایدار است به این معنا که شهر‌ها را باید با هوشمندی و داده‌های فن آوری اداره کرد. وقتی شهروندان خدمات را به درستی دریافت کنند، اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد.

وی توضیح داد: محور دیگر هویت فرهنگی و مشارکت مردمی است؛ نظرآباد با بهره مندی از تپه ازبکی قدمتی چند هزارساله دارد، محور سوم ارتقاء کیفیت خدمات شهری برای مردم است آن چنان که رهبرمعظم انقلاب نیز می‌فرمایند شهر اسلامی باید محقق شود.

برجی ادامه داد: برای نظرآباد جوان، نشاط اجتماعی، اشتغال محلی و خدمات خانواده باید اولویت قرار گیرد. این سه ضلع می‌تواند یک شهر واقعی را برای مردم فراهم کند.

کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت و گوی زنده با برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: شهر نظرآباد باید با مردم ساخته و با دانش اداره شود و با شفافیت پایدار بماند.