اعضای شورای پدافند غیرعامل استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان دیدار کردند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی استقلال و حفظ امنیت کشور را در گرو بازدارندگی فعال دانست و گفت: پدافند غیر عامل یکی از عوامل موثر بازدارندگی فعال است.
وی افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب بازدارندگی باید با جدیت و سرعت، عمل شود و همه دستگاهها و بخشها هم تدبیر پدافندی داشته باشند.
در این دیدار رحمان جلالی معاون امنیتی انتظامی استان گفت: دو سال پیاپی استان کرمان در حوزه پدافند غیرعامل رتبه اول کشور را بدست آورده است و امروز به عنوان یک الگو در این حوزه در کشور مطرح است.
آقای کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استان هم گفت: آموزش همگانی در همه حوزهها از برنامههای امسال شورای پدافند غیر عامل استان است تا با همکاری همه مردم و بخشها شاهد افزایش تاب آوری اجتماعی و تداوم خدمت رسانی به مردم در هر شرایطی باشیم.