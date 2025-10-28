پخش زنده
۱۰ آبان آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه یازدهمین دوره همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران به میزبانی دانشگاه ارومیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، ازجمله همایشهای تخصصی علوم زمین است که با توجه به اهمیت آن در حوزه تخصصی به ویژه کانی زایی، شکل گیری معادن مخاطرات طبیعی محیط زیست و مباحثی همچون لرزه خیزی و فرونشست و ... هرساله در دانشگاههای مختلف برگزار میشود که در آن، علاوه بر طرح موضوعات فلات ایران، مسائل منطقهای نیز مورد بحث قرار میگیرد و آخرین مطالعات و دستاوردهای دانشمندان و متخصصین این حوزه ارائه میشود.
یازدهمین دوره این همایش به میزبانی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد گردید.
آخرین فرصت ارسال مقالات برای این رویداد ملی تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق وبسایت همایش به آدرس: https://tectonics۱۱.urmia.ac.ir/ است .
-زمینساخت فلات ایران و خاورمیانه -ریخت زمینساخت و نوزمینساخت -گسلهای جنبا، پنهان و کور -لرزه خیزی و دیرینه لرزه شناسی -ماگماتیسم و زمینساخت -نقش کنترل کنندههای ساختاری در ذخایر معدنی و هیدروکربوری -دینامیک زمین و ژئوفیزیک -تکتونیک و کانه زایی -مخاطرات زیست محیطی -مدلسازی و هوش مصنوعی در زمین شناسی- دگرشکلی و دگرگونی زمین شناسی ساختاری و پنل تخصصی دریاچه ارومیه محورههای اصلی این همایش است.
از برنامههای ویژه این همایش برگزاری کارگاه انتقال تجربه با حضور کارآفرینان برتر حوزه علوم زمین و دورهمی دانشگاه با صنعت و همچنین پنل تخصصی دریاچه ارومیه اشاره کرد.